شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل الخطط الصحية والتقنية لتنفيذ قرار "عودة العمرة " والان نبدء بالتفاصيل

تباحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أوجه التعاون بين الجهتين وتوفير أفضل الاليات والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المعتمرين وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد قرار عودة العمرة تدريجيا، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، بمقر الرئاسة العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام. وبين الشيخ السديس أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والارشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أداءها وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة .

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