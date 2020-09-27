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فيديو.. متحدث الصحة: لم تسجل تحورات لفيروس كورونا تقود لموجة ثانية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أنه لم يتم تسجيل أية تحورات لفيروس كورونا قد تؤدي إلى موجة ثانية من الفيروس في المملكة أو العالم.
وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول مستجدات كوفيد 19 : إن موجة كورونا الثانية تعني ارتفاع الإصابات بعد تراجع كبير، وعالميًا لم يُسجل أي تحور للفيروس.
تراجع الحالات الحرجة
وأشار إلى تواصل انخفاض الحالات الحرجة في المملكة بنسبة 55% مقارنة مع أعلى مستوى تم تسجيله بالتزامن مع اتجاه إصابات كورونا نحو المنحى الإيجابي لافتًا إلى أن نسبة التعافي تتجاوز 95%.
وكانت وزارة الصحة كشفت عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (600) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (317005) حالات.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11505) حالات من بينها (1032) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (333193) حالة، توفي منهم (4683) حالة.
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