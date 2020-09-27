السعودية | التحالف: تدمير "درون" حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير "درون" حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير "درون مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة. والميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في اعتراض وتدمير معظمها.

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