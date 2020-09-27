- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استغل فنان ومصور فوتوغرافي أميركي فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لإنجاز لوحة ضخمة بأسلوب فريد من نوعه.
وحسب موقع قناة "الحرة"، أوضح الفنان رون بوركيت الذي نشر عمله على صفحته في "إنستغرام" أن فكرة رسم لوحة على ممر مرآب سيارته قد راودته خلال فترة الحجر الصحي.
وقال بوركيت الذي يقطن في مدينة تروسفيل بولاية ألاباما أنه قرر القيام برسم لوحة أرضية ضخمة خلال فترة الإغلاق باستخدام مياه الخرطوم، وأن يوثق مراحل تلك العملية عبر طائرة درون صغيرة كانت تتابعه من السماء فوق منزله.
وتصور اللوحة الحياة البرية، حيث يظهر فيها أشجار باسقة وآيائل وذئاب بأسلوب مهيب، مما أثار إعجاب الكثير الذين شاهدوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشدد بوركيت أن التصوير الفوتوغرافي بالأساس هو شغفه منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولكن هذه المرة قرر أن يتحول إلى فنان تشكيلي بعمل ينال تقدير كل من يراه.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 03:39 PM
استغل فترة العزل المنزلي بسبب كورونا
استغل فنان ومصور فوتوغرافي أميركي فترة الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد لإنجاز لوحة ضخمة بأسلوب فريد من نوعه.
وحسب موقع قناة "الحرة"، أوضح الفنان رون بوركيت الذي نشر عمله على صفحته في "إنستغرام" أن فكرة رسم لوحة على ممر مرآب سيارته قد راودته خلال فترة الحجر الصحي.
وقال بوركيت الذي يقطن في مدينة تروسفيل بولاية ألاباما أنه قرر القيام برسم لوحة أرضية ضخمة خلال فترة الإغلاق باستخدام مياه الخرطوم، وأن يوثق مراحل تلك العملية عبر طائرة درون صغيرة كانت تتابعه من السماء فوق منزله.
وتصور اللوحة الحياة البرية، حيث يظهر فيها أشجار باسقة وآيائل وذئاب بأسلوب مهيب، مما أثار إعجاب الكثير الذين شاهدوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشدد بوركيت أن التصوير الفوتوغرافي بالأساس هو شغفه منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولكن هذه المرة قرر أن يتحول إلى فنان تشكيلي بعمل ينال تقدير كل من يراه.
، هل شاهدت الرسم بالمياه؟.. فيديو مدهش لفنان يرسم لوحته العملاقة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر هل شاهدت الرسم بالمياه؟.. فيديو مدهش لفنان يرسم لوحته العملاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.