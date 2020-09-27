، جراحة ناجحة في الدماغ لطفلة عمرها 15 يوماً في مستشفى النساء والولادة بسكاكا ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ والمولودة في حالة صحية مستقرة

أجرى طاقم طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والتخدير في مستشفى النساء والولادة والأطفال في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف, عملية جراحية في الدماغ لمولودة حديثة تبلغ من العمر 15 يوماً، كانت تعاني من نزف دماغي واستسقاء بطينات الدماغ.



وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد، والمولودة في حالة صحية مستقرة وتحت الرعاية الطبية والتمريضية في العناية المركزة لحديثي الولادة في المستشفي.

ويمثل إجراء هذا النوع من جراحات المخ والأعصاب لحديثي الولادة نقلة نوعية في خدمات مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، حيث تهدف إلى علاج الأمراض والتشوهات الخلقية في المخ والجهاز العصبي دون تعرض حديثي الولادة ذي الأوزان والأعمار الحملية المنخفضة لمضاعفات النقل الإسعافي بين المستشفيات في هذه المرحلة العمرية الحرجة .فريق طبي