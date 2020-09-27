شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الحج: شرط واحد لأداء العمرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال وزير الحج الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بأن هناك ضوابط سيتم تطبيقها في موسم العمرة وذلك بعد السماح باستئناف العمرة والزيارة تدريجيا.

وأوضح الوزير بان من بين هذة الضوابط بإنه لا يمكن لأي شخص دخول الحرم المكي دون تطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة باستخدام تطبيق اعتمرنا وتقديم ما يثبت خلوه من فيروس كورونا، لافتا، إلى أن وزارة الصحة سوف تحدد الدول التي يسمح لمواطنها بأداء هذه الشعيرة وستحدد قائمة بالدول التي لا يمكن استقبال مواطنيها في المملكة بسبب تفشي الجائحة في هذه الدول.

وتابع الوزير بأنه في حال اكتشاف حالات كورونا بين المعتمرين فإن آلية التبليغ تستغرق أقل من دقيقة واحدة.