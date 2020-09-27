شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تحليق أضخم علم سعودي في سماء المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شاركت شركة الطائرات المروحية (THC)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في العرض الجوي "همة الـ 90" الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه، والذي كان أول حدث من نوعه يجمع بين الطيران العسكري والمدني.

وعرضت الشركة، أضخم علم سعودي يحلق في سماء المملكة والذي بلغت مساحته ألفي متر مربع باستخدام طائرة هليكوبتر أغوستا ويستلاند AW139؛ مختتمة العرض بحمل شعار اليوم الوطني الـ90 إلى جانب شعار صندوق الاستثمارات العامة وشركة الطائرات المروحية.

وتعد مشاركتها في اليوم الوطني أول مهمة رسمية تستخدم فيها خدمة سحب اللافتات؛ فيما كانت قد بدأت حديثاً في تقديم خدمة سحب اللافتات التي تمكن عملاءها من نقل رسائلهم والإعلان عن منتجاتهم من خلال لافتة ضخمة في السماء يتم رفعها عبر طائرات الهليكوبتر، إضافة إلى التصوير الجوي والعديد من الخدمات.

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