شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الحصول على تصريح الموقع الموسمي الإلكتروني عبر منصة " بلدي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الأحد طريقة استخراج تصريح الموقع الموسمي الإلكتروني عبر منصة " بلدي" من خلال الخطوات التالية : أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية اليوم الأحد طريقة استخراج تصريح الموقع الموسمي الإلكتروني عبر منصة " بلدي" من خلال الخطوات التالية : 1- الدخول إلى منصة بلدي . 2- اختيار خدمة التصاريح الموسمية من خدمات الرخص التجارية . 3- الضغط على ابدأ الخدمة . 4- تحديد الموسم واستعراض الأنشطة المتاحة . Advertisements 5- استعراض المواسم الخاصة بالأمانة والبلدية . 6- الموافقة على الإقرار والضغط على بدء الخدمة . 7- الضغط على تقديم الطلب . 8- تعبئة البيانات المطلوبة . 9- إرفاق المرفقات . 10- ارسال الطب .

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