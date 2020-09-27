تدشين الموقع الإلكتروني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دشَّنت هيئة تقويم التعليم والتدريب الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب هنا ، الذي تنظمه الهيئة بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين – افتراضيًّا –، خلال الفترة من 14 - 15 أكتوبر المقبل تحت عنوان "تجويد نواتج التعلم ودعم النمو الاقتصادي".

ويسبق المؤتمر عقد إحدى وعشرين ورشة تطوير مهني متخصصة على مدى أربعة أيام، يشارك في تقديمها أكثر من خمسين خبيرًا ومختصًا وأكاديميًّا على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي.

ويهدف المؤتمر إلى تقديم حلول وتوجُّهات تتماهى مع عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين من خلال حزمة من الفعاليات التي تسعى لتطوير مداخل وأدوات التقويم في مؤسسات التعليم والتدريب على مستوى العالم بما يعزز أداءها ومهارات منسوبيها، بالإضافة إلى إبراز جهود المملكة في مجال تقويم التعليم والتدريب، وعرض الممارسات العالمية الناجحة في التقويم وأثرها في رفع جودة مخرجات التعلم ومواءمتها لسوق العمل ومن ثم تعزيز الاقتصاد. ويستهدف المؤتمر صانعي سياسات التعليم والتدريب والباحثين في القطاعات التعليمية والتدريبية والمهنيين في مجالات التعليم والتدريب والتقويم والقياس والاعتماد.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور نياف بن رشيد الجابري أن ورش العمل - المزمع عقدها - تهدف في اليوم الأول - موزعة على خمس ورش عمل - إلى تسليط الضوء على عدة محاور في منهجية الاعتماد الأكاديمي البرامجي وارتباطها بنواتج التعلم للبرامج والمقررات الأكاديمية، كما ستعقد ورشة عمل عن التقييم الذاتي للمدارس، وأخرى عن جمع واستخدام بيانات التقويم لفعالية التحسين.

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فيما ستتناول ست ورش عمل في اليوم الثاني عدة مفاهيم في البيانات والمعايير، حيث ستقام ورشة عمل تتناول (R) للممارسين والباحثين: معالجة البيانات وتحليلها وعرضها لأغراض البحث، وورشة عن التحليل متعدد المستويات، وأخرى عن تطبيق المعايير وتقويمها (التعليم والتعلم)، كما ستعقد ورشة عمل عن النمذجة السيكومترية، وأخرى عن تقييم جودة البيانات. وستتناول إحدى ورش العمل كيفية تطوير نواتج التعلم للبرنامج الأكاديمي وفقًا للإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة.

وتناقش ورش عمل اليوم الثالث مواضيع المعالجة الإحصائية والسيكومترية لمشاكل البيانات وتتضمن خطوات إعداد البيانات وفهمها وتهيئتها وتحليلها، وورشة عمل عن تقييم المدارس الأهلية (المجالات والمعايير)، وأخرى عن مقدمة في علوم البيانات لتقييم التعليم. كما ستعقد ورشة عمل عن تطوير المؤهلات المهنية، وأخرى عن الإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة العربية السعودية (البنية، مستويات المؤهلات وموصفاتها).

وتختتم ورش العمل في الثالث عشر من أكتوبر بإقامة خمس ورش تناقش مهارات استخدام طريقة تسجيل النقاط (D) في التقييمات واسعة النطاق، وورشة عمل عن استخدام البيانات لتحسين سياسة التعليم وممارسته، بالإضافة إلى ورشة عمل عن مهارات تحليل بروفايل السمات الكامنة وأخرى عن تقويم التقدم المدرسي وورشة عمل عن تقويم مواد المناهج الدراسية.