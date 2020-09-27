شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح فعاليات اليوم الوطني 90 بمتحف مدينة الطيبات بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجود النهدي (صدى):

افتتحت مساء يوم السبت مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة بجدة " متحف عبدالرؤوف خليل " فعاليات اليوم الوطني 90 بحضور الأميرة الجوهرة والأستاذ وليد بافقيه والأستاذ أحمد باديب والأستاذ أنس الصيرفي والسيدة نوال أدهم

وكان ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة والتدابير الوقائية المتبعة من حكومتنا الرشيدة للحفاظ على سلامة الجميع ،

حيث بدء الحفل بالسلام الوطني السعودي ثم بترحيب من الأستاذ يوسف كيكي المشرف العام لجميع الضيوف و بتلاوة آيات من الذكر الحكيم

وبدأت البرامج المعدة لهذه المناسبة وبمشاركة عدد كبير من الفنانين والفنانات التشكيليات في معرض الفنون التشكيلية وفي اللوحة التذكارية " كورونا " والتي تم تدشينها اليوم والتوقيع عليها من سمو الأميرة والعديد من الضيوف والتي تؤرخ مرحلة جائحة كورونا وجهود المملكة المبذولة في سبيل مواجهتها .

وتضمن المعرض تشكيلة واسعة من الأزياء التراثية لكافة مناطق المملكة من تنفيذ مصممات الأزياء نجلاء الحيدري وكاملة عابد والمصمم عارف الشريف .

وعرض الفيلم الوثائقي الذي تضمن مجموعة من العروض الفلكلورية والتي تجسد الألوان المتنوعة لكافة مناطق المملكة وبالأزياء التقليدية الخاصة بكل منطقة ، وعدد من اللوحات التي أدتها فرقة أطفال السعودية و فرقة الأميرات ، ومشاركة الشعراء علي الشاعر والطفل نايف القبي ، ومقطع مصور للفنان عبدالاله عالم بعنوان " حمى العلم " وبصوت المعلقة الصوتية رانيا المرزوقي ، وتقرير مصور عن جهود المملكة المبذولة لمواجهة جائحة كورونا من تنفيذ الكاتبة والروائية عبير سمكري .

أما فيما يخص الجانب الوثائقي من الفيلم ، فقد تم تسجيل مقابلات مصورة مع عدد من الفنانات التشكيليات منهم الفنانة مطلوبة قربان و الفنانة سلوناس داغستاني للحديث عن الحركة التشكيلية في المملكة ، وعلى شرح مفصل عن الأزياء التقليدية لمناطق المملكة المختلفة من تقديم مصممة الأزياء نجلاء الحيدري وكاملة عابد وعارف الشريف ، وكذلك فقد تم تسليط الضوء في الفيلم على جوانب ثقافية أخرى حيث تمت استضافة الفنان الدكتور عبدالله رشاد والمهندس خالد محسون نجل الفنان الراحل فوزي محسون وتسجيل كلمة للكاتب الروائي محمد قدس وللمخرج السينمائي ممدوح سالم .

وأوضح المهندس خالد عبدالرؤوف خليل رئيس مجلس إدارة المتحف بأن المدينة حريصة في كل عام على المشاركة في هذه المناسبة وإن كانت ستقدم بشكل مختلف هذه السنة نظرا للظروف الصحية والضوابط المعمول بها لمواجهتها ، وتمنى في الختام أن يمن الله على مملكتنا الحبيبة بمزيد من التقدم والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز حفظهم الله .

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وأختتم الحفل بتكريم جميع الفنانين والفنانات والمشاركين والإعلاميين وأطقم العمل بشهادات شكر وتقدير من إدارة المدينة .\