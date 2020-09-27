شكرا لمتابعة خبر عن أمير تبوك يلتقي مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمود البلوي (صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه .

وفي بداية الاستقبال رحب به سموه متمنياً له التوفيق في مهام عمله، كما اطلع سموه على التقرير السنوي لأعمال ونشاطات الصندوق وما قدمة للمستفيدين خلال الفترة الماضية . مشيداً سموه بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة، مبرزاً سموه أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهم الله-. مؤكدا سموه على خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم والعمل على إيجاد مبادرات جديدة تسهم في التصاق المزارعين في مزارعهم

من جهته أعرب البلوي، عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك، على ما يلقاه الصندوق من دعم وتوجيه متواصل من سموه للقطاع الزراعي بالمنطقة . منوها بالدور الكبير لجائزة سموه للمزرعة النموذجية والتي ساهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين .