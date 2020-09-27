شكرا لمتابعة خبر عن الجمعية العمومية لـ "جمعية مودة الخيرية" تبدأ أعمالها الإثنين المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

تستعد جمعية مودة الخيرية، لاجتماع جمعيتها العمومية الثامن في مقرها الكائن في الرياض.

وقد حددت الجمعية مساء يوم الاثنين المقبل الخامس من أكتوبر موعداً لانعقادها.

هذا وتترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيسة مجلس الإدارة الاجتماع، بحضور أعضاء المجلس والجمعية العمومية وعدد من رجال الأعمال.

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يجدر بالذكر أن جمعية مودة هي جمعية خيرية تنموية تعنى بالاستقرار الأسري وتعمل على توعية المجتمع للحد من الطلاق وآثاره على الأسرة والأبناء؛ وتسعى لتحقيق رؤيتها في أسرة مترابطة واعية ومجتمع آمن مستقر.

وتعمل الجمعية على عدد من البرامج والمشاريع القانونية والتنموية التي تخدم الأسرة وبشكل خاص المطلقات ومن في حكمهن وأبنائهن؛ من خلال المشاركة القيادية الفاعلة بحلول مبتكرة ومستدامة للحد من الطلاق وآثاره.

ولقد أطلقت جمعية مودة مبادرات عديدة ومشاريع حقوقية تقدم المشورة القانونية المجانية للمستفيدين والمستفيدات، أهمها صندوق مشورة، وبرنامج الحاضنة القانونية، ومركز شمل؛ ومشاريع تنموية أخرى كصندوق عون. وآخرها كانت مبادرة مودة العطاء التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع مواجهة المملكة والعالم لجائحة كورونا.