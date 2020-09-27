جامعة نجران تعلن التقويم الدراسي لطلاب الانتساب للفصل الأول

للعام الجامعي 1442/1441هـ
أعلنت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، التقويم الدراسي للفصل الأول من العام الجامعي 1442/1441 هـ، الذي يتضمن جميع المواعيد الأكاديمية لطلبة الانتساب وأعضاء هيئة التدريس.
وحدَّدت العمادة تاريخ 14 صفر الحالي موعدًا أخيرًا لإعادة القيد على الفصل الدراسي، وتاريخ 21 من الشهر نفسه آخر موعد لتحديد مقر الاختبار، فيما يبدأ الحذف والإضافة في 22 ربيع الأول المقبل لمدة خمسة أيام، وفي تاريخ 29 من الشهر نفسه يبدأ الحذف والإضافة للحالات الطلابية الخاصة عن طريق مسجلي الكليات لمدة خمسة أيام.
وأكَّدت العمادة أنَّ تاريخ 11 ربيع الآخر المقبل آخر موعد لسداد الرسوم الدراسية، والاعتذار عن الفصل الدراسي، وكذلك استرداد الرسوم المالية، فيما تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 28 من الشهر نفسه.
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