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تدخل جراحي عاجل ينهي معاناة طفل ابتلع قطع ألعاب مغناطيسية في الأحساء

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عانى من نزيف في الأمعاء

أنهى فريق طبي متخصص من وحدة الجهاز الهضمي والمناظير للأطفال في مستشفى الولادة والأطفال في الأحساء معاناة طفل من نزيف في الأمعاء.

وتبيَّن بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة أنه يعاني من نزيف في الأمعاء بسبب ابتلاع مجموعة قطع من الألعاب المغناطيسية، وهو ما استدعى التدخل الجراحي العاجل، وتكللت العملية- ولله الحمد- بالنجاح .

يُذكر أن مستشفى الولادة والأطفال يُعد من المنشآت الصحية المتخصصة التي تقدم خدمات صحية متكاملة، وبجودة عالية في مجال الولادة وأمراض النساء والأطفال، وذلك من خلال تجهيزاته الطبية المتطورة، ووجود أطباء وطواقم عمل تمتلك مؤهلات علمية مميزة، وتبلغ سعته 450 سريرًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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