

إسلام آباد 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

لقي 13 شخصًا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح متفاوتة إثر انقلاب حافلة ركاب، اليوم، على أحد الطرق السريعة في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الحافلة المنكوبة كانت متجهة من مدينة حيدر آباد نحو مدينة كراتشي، وانقلبت بعد جنوحها عن الطريق السريع، مضيفة أن فرق الإغاثة هرعت إلى موقع الحادث، وتم انتشال جثث القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى، وفُتح تحقيق في الحادثة.

// انتهى //

13:50ت م

0070





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 13 شخصًا إثر انقلاب حافلة ركاب جنوب باكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.