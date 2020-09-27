السعودية اليوم / بلدية الجبيل تعتمد مشروعات تنموية لتطوير ضاحية الملك فهد



الدمام 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

اعتمدت بلدية محافظة الجبيل ثلاثة مشروعات تنموية في مخطط ضاحية الملك فهد، وذلك ضمن خطتها التنموية والمشروعات التي ستنفذها لتطوير المخطط على مساحة 10 ملايين متر مربع، وتشمل مشاريع الردم والسفلته والتسوية، إضافة إلى تقديم خدمات بلدية أخرى فيه.

وأوضح رئيس البلدية المهندس نايف بن فيصل الدويش أن مشروعات ردم وتسوية وسفلتة مخطط ضاحية الملك فهد ، إضافة إلى مشروع سفلتة مخططات المنح، تحت إجراءات الترسيه، ضمن ميزانية بلدية الجبيل للعام المالي 1443/1442هـ، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من 90% من أعمال الردم والتسوية لشوارع المناطق المأهولة بالضاحية قريبا، لافتا إلى وجود مشروعات تطويرية أخرى في مخطط الضاحية والتي تم الانتهاء منها، ومن بينها أعمال دفان وردمیات الطرق بمساحة 186 ألف متر مربع.

وأكد المهندس الدويش اهتمام أمانة المنطقة الشرقية ممثلة ببلدية الجبيل على تطوير المخطط الذي تبلغ قطعه 5611 ، وتنفيذ أعمال الطرق الرئيسة والفرعية والأراضي في المخطط وفقا لأعلى مقاييس الجودة والمواصفات تمهيداً لاستكمال الخدمات من قبل الجهات الخدمية الأخرى.

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13:45ت م

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