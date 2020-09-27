السعودية اليوم / 97450 إجمالي الإصابات بكورونا في سلطنة عمان



مسقط 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 97450 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 909 وَفَيَات ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 87801 حالة .

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 63 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 523 والمنومين في العناية المركزة 200 منومٍ .

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13:34ت م

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