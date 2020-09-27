السعودية اليوم / "كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة" درس علمي بجمعية الدعوة بروضة هباس غداً



رفحاء 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بروضة هباس بمنطقة الحدود الشمالية غداً، درساً علمياً بعنوان "الدروس المهمة لعامة الأمة"، بمسجد عقبة بن نافع بمركز روضة هباس.

ويأتي الدرس العلمي الذي يُقام بعد صلاة العشاء، ضمن مناشط الجمعية التوجيهية.

// انتهى //

13:30ت م

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