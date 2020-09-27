السعودية اليوم / تونس تسجل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت وزارة الصحة التونسية 786 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، بلغ 15178 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوَفَيَات 207 وفيات.

// انتهى //

13:27ت م

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تونس 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجّلت وزارة الصحة التونسية 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 16 وفاةً جديدة.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، بلغ 15178 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوَفَيَات 207 وفيات.// انتهى //13:27ت م0062

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