السعودية اليوم / النمسا تسجل 662 إصابة جديدة بكورونا



فيينا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجلت النمسا 662 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 42940 إصابة ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوَفَيَات عند 787 وفاة.

// انتهى //

12:59ت م

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فيينا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت النمسا 662 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت وزارة الصحة النمساوية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 42940 إصابة ، فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوَفَيَات عند 787 وفاة.// انتهى //12:59ت م0052

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