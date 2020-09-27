السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تُشدِّد على الاشتراطات الصحية للعاملين



مكة المكرمة 10صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

كشفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامَّة للمنشآت التجارية عن الاشتراطات الصحية للعاملين بالمُنشآت الغذائية، للحفاظ على الصحة والسلامة العامَّة.

وشدَّدت الأمانة على ضرورة تعليق الشهادات الصحية، والالتزام بالزي الموحد للعاملين، وتقليم الأظافر والعناية بنظافة الملابس، وارتداء الأحذية المُغلقة، والتوقف عن العمل فوراً حال وجود جروح، وإخفاء الشعر داخل غِطاء الرأس، وعدم ارتداء السلاسل، إضافةً إلى عدم لبس الساعات والخواتم أثناء تحضير وتقديم الوجبات الغذائية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المنشآت المُخالفة.

// انتهي //

12:57ت م

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