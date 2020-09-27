السعودية اليوم / سمو أمير نجران يوجّه خمس رسائل لأمين المنطقة المكلف حديثًا



نجران10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

وجّه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، خمس رسائل لأمين المنطقة المكلف حديثًا، المهندس عيد بن نايف العتيبي، في مستهل مباشرته مهام عمله بالمنطقة، معربًا عن تهنئته له بالثقة على تكليفه والتوفيق في مهمته الجديدة.

وجاء في رسائل سموه خلال لقائه في مكتبه اليوم أمين منطقة نجران، العمل بكل أمانة وصدق وإخلاص، تقديم أرقى الخِدْمات للمواطن والمقيم، ونشر التنمية على المحافظات والمراكز دون تركيزها على المدينة فقط، وعدم التهاون في ملف التعديات، وتكثيف الجهود في إطار برنامج جودة الحياة ضمن رؤية المملكة 2030.

من جهته، عبّر المهندس العتيبي عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات، مثمنًا ما حظي به من ثقة من سموه ومن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدًا عزمه على تقديم قصارى الجهود لتلبية تطلعات أهالي المنطقة.

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12:56ت م

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