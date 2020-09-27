السعودية اليوم / الهند تسجل 88600 إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 88600 إصابة مؤكدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5992532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 94503 وَفَيَات.

// انتهى //

12:53ت م

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نيودلهي 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 88600 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و1124 وفاة.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 5992532 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 94503 وَفَيَات.// انتهى //12:53ت م0048

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