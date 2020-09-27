شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن السيبراني يحذر: ثغرات خطيرة في منتجات آبل والان نبدء بالتفاصيل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم تحذيرا عالي المستوى لعدد من الثغرات في منتجات آبل، وشمل التحذير إمكانية استغلال الثغرات في الوصول إلى ملفات غير مصرّح لها, وتنفيذ هجمات برمجية البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS)). و تنفيذ برمجيات خبيثة. واوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة عبر الشركة المقدمة للخدمة.

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