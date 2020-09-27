شكرا لقرائتكم خبر عن مرور الطائف يتفاعل مع مقطع "مركبة مخالفة" على سناب شات والان نبدء بالتفاصيل

ضبط مرور محافظة الطائف قائد مركبة بعد نشره مقاطع سناب شات وهو يرتكب مخالفات مرورية (السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة)، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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