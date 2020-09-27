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تحذير من ترك الشواحن والعبوات المضغوطة داخل السيارات

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2020-09-27

تحذير من ترك الشواحن والعبوات المضغوطة داخل السيارات

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت الهيئة للمواصفات والمقاييس التحذير من ترك الشواحن والعبوات المضغوطة داخل المركبات حتى لا تسبب حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

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وأعادت المواصفات التأكيد على أن مثل هذه المواد تكون قابلة للاشتعال أو الانفجار خاصة إذا تركت داخل السيارة لفترة طويلة في ظل ارتفاع درجات الحرارة داخل المركبة.

وتشمل المواد التي يجب تركها في السيارة مواقد الغاز، المطهرات والمعقمات والعطور وشواحن الجوال وزجاجات المياه.
وفي هذا السياق حذر خبراء من ترك زجاجات المیاه في السیارة خلال فصل الصیف، كونها قادرة على حرق أجزاء من السیارة، أو إشعال حريق بالفعل.

وذكر موقع LIVESCIENCE أنه عند وضع زجاجة المیاه في السیارة، فإنها تتعرض لحرارة شديدة من أشعة الشمس، وبالتالي فإنه من الممكن للبلاستیك أن يعمل كعدسة، فیقوم بتركیز الضوء في حزمة عالیة الطاقة، تكفي لحرق مقعد السیارة، على سبیل المثال.

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