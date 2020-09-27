أيتام بر الشرقية يتعرفون على التراث الوطني في متحف فلوة

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - الدمام

زار أبناء وأيتام جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس متحف “فلوة” بالدمام للتعرف على التراث الوطني السعودي وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة.

وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان إن الجمعية تهتم برعاية أيتامها وغرس روح الوطنية والانتماء فيهم منذ الصغر من خلال تقديم البرامج والمشاريع التي تنفذها الجمعية لأبنائها والزيارات والرحلات التي تشجع الجمعية أبنائها على المشاركة فيها إيماناً من الجمعية بأهمية غرس القيم في النشء منذ نعومة أظافره.

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وقال العفيصان إن أبناء الجمعية زاروا المتحف احتفالاً باليوم الوطني الـ90 وتعرفوا على المعالم الوطنية داخل المتحف حيث تدفع هذه المعالم التراثية الزائر إلى تحريك مشاعره الوطنية وتعود بوجدانه إلى التراث الوطني الأصيل حيث يحتوي المتحف على 500 ألف قطعة أثرية وتراثية، مشيرا إلى جولة الأيتام على أقسام المتحف وتعرفهم على الطوابع البريدية القديمة والعملات القديمة واطلاعهم على مقتنيات الأسرة الحاكمة التي يضمها المتحف ومنها مقتنيات خاصة بالملك سعود وبقية أفراد الأسرة الحاكمة.

كما تجول الأيتام في قسم الحرف والمهن وقسم السيارات الكلاسيكية والقطع الأثرية التراثية.

جدير بالذكر أن متحف “فلوة” تم ترخيصه من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عام 1437 ه وتبلغ مساحته 5000 متر تقريباً على طابقين.​​​

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