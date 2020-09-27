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افتتاح مركز إشراقة الابتسامة للعلاج الطبيعي
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن الدكتور فهد بافقيه رئيس مجلس إدارة إشراقة الابتسامة، مركز العلاج الطبيعي في مدينة الرياض، بحضور الدكتور وائل القاسم المدير العام لشركة الحمائد الطبية، والدكتور إبراهيم جوبراني.
وقام الدكتور بفقيه بجولة في المركز حيث استمع إلى شرح موجز من المدير التنفيذي الدكتور هاني دحلان، وما يحتويه من أقسام وخدمات المركز كقسم الأطفال ومعالجة المشاكل المفصلية وإصابات الملاعب ومشاكل العمود الفقري والتأهيل.
وأوضح الدكتور هاني أن مركز اشراقة الابتسامة لديه عدد من الأخصائيين المتميزين في العلاج الطبيعي يتقدمهم الدكتور محمود بلبل، ويملك المركز أحدث الأجهزة المتطورة وآخر التقنيات الجديدة التي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع.
ويستقبل المركز المراجعين على فترتين صباحية للنساء والأطفال من الساعة 9 صباحاً – 3 مساءً، وللرجال من الساعة 3 مساءً – 9 مساءً.
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