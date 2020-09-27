شكرا لقرائتكم 18 جهة حكومية وأهلية تشارك في حفل فنون بلجرشي احتفاءً باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة

أقامت لجنة الثقافة والفنون بمحافظة بلجرشي حفلاً فنياً وثقافياً بالشراكة مع بلدية بلجرشي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة برعاية وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد السياري بحضور محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم.

وشمل البرنامج معرض ثنائيات ريشة 90 للفنان عبد الله الدهري والفنانة ريم الغامدي قدما فيه لوحات وطنية وفنية وركناً للخط العربي للخطاط عبد العزيز مجثل زينه بعبارات وطنية .

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة بلجرشي عمر آل جميع أن اللجنة بالشراكة مع بلدية نظمت حفلاً ثقافياً وفنياً بالشراكة مع بلدية بلجرشي تخلله معرض مصاحب شاركت فيه 18 جهة حكومية وأهلية احتوى على معروضات تعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030 الثقافية والتنموية والسياحية والفنية ومعرض للفن التشكيلي والخط العربي كما أقيم على مسرح الفعاليات حفلاً كبيراً نظمته لجنة الثقافة والفنون شمل العرضة الشعبية وقصائد وطنية ورسماً حياً للقيادة الرشيدة على شاشة العرض إضافة إلى أمسية طربية أحياها الفنان أحمد حربي.

وفي ختام الفعاليات التي أقيمت بضوابط احترازية ووقائية كرم وكيل إمارة الباحة الجهات المشاركة والداعمة والمشاركين كما تسلم وكيل الإمارة هدية تذكارية بهذه المناسبة.

https://www.almowaten.net/wp-content/uploads/2020/09/IMG_5492.mp4

Advertisements

ذات صلة : حمدالله نصف قوة النصر الهجومية في آسيا 2020 851 حالة



حمدالله نصف قوة النصر الهجومية في آسيا 2020 851 حالة كورونا جديدة في الإمارات أيتام بر الشرقية يتعرفون على التراث الوطني في متحف فلوة افتتاح مركز إشراقة الابتسامة للعلاج الطبيعي

اليوم الوطنياليوم الوطني 90بلجرشي

شارك الخبر







