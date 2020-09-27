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2020-09-27 الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة في منتجات آبل متابعات الخليج 365 - الرياض أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الأحد تحذيراً عالي المستوى لعدد من الثغرات في منتجات آبل. Advertisements وحذر المركز، من إمكانية استغلال الثغرات في الوصول إلى ملفات غير مصرّح لها، وتنفيذ هجمات برمجية البرمجة عبر المواقع (Cross-site scripting (XSS، وتنفيذ برمجيات خبيثة. وأوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث المنتجات المتأثرة عبر الشركة المقدمة للخدمة.

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