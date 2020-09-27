المرور يضبط قائد مركبة نشر مقاطع لمخالفات مرورية بالطائف

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - الطائف

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أعلن المرور السعودي، اليوم الأحد، ضبط قائد مركبة بعد قيامه بنشر مقاطع عبر مواقع التواصل أثناء ممارسته مخالفات مرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “مرور محافظة الطائف يضبط قائد مركبة من نوع “أكسنت” بعد نشره مقاطع سناب شات وهو يرتكب مخالفات مرورية (السرعة، واستخدام الجوال أثناء القيادة)”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور.

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