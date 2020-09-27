محمد بن مسعود - الدمام - بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 412 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 868 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 80.544.الإمارات فيروس كورونا الجديد 27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 01:46 PM Advertisements بذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 91.469 حالة. وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بتسجيل حالة وفاة جديدة واحدة بالفيروس؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 412 حالة؛ مشيرة إلى شفاء 868 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 80.544. الكلمات المفتاحية ، الإمارات تسجل 851 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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