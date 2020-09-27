، "أرامكو" تعلن تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء إلى اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - توقعات متزايدة للدور الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي

أعلنت شركة "أرامكو السعودية" ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، نجاح إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة العربية السعودية إلى اليابان، بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI).

وأوضحت "أرامكو" في بيان لها اليوم أنه تم تصدير أربعين طنًّا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان؛ لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

وأضافت تم مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان؛ لاستخدامها في محطات توليد الطاقة؛ حيث تم احتجاز 30 طنًّا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنًّا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية.

وتشرف شركتا "سابك" و"ميتسوبيشي"، الممثلة في فريق الدراسة التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، على عملية النقل اللوجستي بالشراكة مع كل من: JGC كوربوريشن، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة- الهندسية، وميتسوبيشي لبناء السفن، وشركة UBE للصناعات.

وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر: "من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، وتمثل هذه الشحنة الأولى على مستوى العالم فرصة مهمة لأرامكو لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون".

ومن جانبه قال نائب الرئيس لكفاءة الطاقة وإدارة الكربون في شركة سابك، الدكتور فهد الشريهي: "يمكننا الاستفادة اقتصاديًّا من بنيتنا التحتية الحالية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا من خلال احتجاز ثاني أكسيد الكربون، وستؤدي تجربتنا في سلسلة الإمداد الكاملة جنبًا إلى جنب مع مرافق البتروكيميائيات المتكاملة، دورًا مهمًّا في توفير الأمونيا الزرقاء للعالم".

ووفقًا للبيان، يأتي هذا الإعلان وسط توقعات متزايدة للدور الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي؛ إذ يمكن للأمونيا، وهو مركب يتكون من ثلاث ذرات من الهيدروجين وذرة واحدة من النيتروجين، أن تسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.

وتمتد شبكة إمدادات الأمونيا الزرقاء السعودية- اليابانية عبر سلسلة القيمة الكاملة، ويشمل ذلك تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى أمونيا، وفي الوقت نفسه، احتجاز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة.

أرامكو السعودية