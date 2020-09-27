، أرمينيا تعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة بسبب المواجهات في ناغورنو كاراباخ ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتهمت جارتها أذربيجان بمهاجمة تجمعات مدنية وطالبت السكان بالاحتماء بالملاجئ

أعلنت أرمينيا الأحكام العرفية والتعبئة العامة؛ بسبب المواجهات في ناغورنو كاراباخ، واتهمت أرمينيا، يوم الأحد، جارتها أذربيجان بمهاجمة تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها، وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات.

وقالت أرمينيا في ساعة مبكرة من صباح الأحد: إن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناجورنوقرة باخ المتنازع عليها، وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

ونقلت "رويترز" عن وزارة الدفاع الأرمينية أن قواتها أسقطت طائرتيْ هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان، ردًّا على هجوم قالت إنه بدأ في الساعة 04:10 بتوقيت غرينتش، واستهدف التجمعات السكنية ومن بينها العاصمة الإقليمية خانكندي.

وأكدت الوزارة في بيان: "سيكون ردنا متناسبًا، والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

ونقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع في أذربيجان قولها إنها شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال"، وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

وأضافت الوزارة أن طائرة هليكوبتر تابعة لأذربيجان جرى إسقاطها؛ لكن طاقمها نجا.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناجورنو قرة باخ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسًا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.

وأدانت وزارة الخارجية الأرمينية ما وصفته بأنه "اعتداء القيادة العسكرية السياسية في أذربيجان" وقالت: إن الجانب الأرميني سيرد ردًّا عسكريًّا وسياسيًّا متناسبًا.

وفي وقت لاحق، قال رئيس الإقليم، في بيان اليوم الأحد: إن الإقليم أعلن الأحكام العرفية والتعبئة العامة للذكور، بعد اشتعال الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

ودعت روسيا، الأحد، لوقف فوري لإطلاق النار وبدء محادثات بعدما اندلعت مواجهات في الإقليم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "ندعو الطرفين للوقف الفوري لإطلاق النار وبدء محادثات لإعادة الوضع إلى الاستقرار".