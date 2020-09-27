عيادات «تطمن» تُقدم خدماتها لأكثر من 161 ألف مستفيد في عسير

استقبلت عيادات « تطمن» في منطقة عسير أكثر من 161 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتمّ تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة.

يذكر أن عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

وكشفت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 332790 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنّه تمَّ تسجيل 769 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 316405 حالات، كما تمَّ تسجيل 30 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 4655 حالة.

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وكانت وزارة الصحة، أوضحت أنّه من الصعب التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وأعراض فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنَّ الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.

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