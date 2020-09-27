«الأرصاد» تنبِّه إلى هطول أمطار على جازان وعسير.. وأتربة مثارة في الرياض

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية..
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أنَّ الحالة تشمل محافظات (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيداني، فيفا وهروب)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
كما نبّهت الهيئة، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل (أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، رجال ألمع، ومحايل)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى السابعة مساءً.
وأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة الرياض, تضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل (الحريق، الخرج، الدلم، الرين، السليل، حوطة بني تميم، ووادي الدواسر ) مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الرابعة.
وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية. فيما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
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