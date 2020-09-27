عاجل-إطلاق تطبيق اعتمرنا لخدمة ضيوف الرحمن

اعتمرنا مرحبا بك في اعتمرنا من واقع مسؤولية عن خدمة ضيوف الرحمن أطلقت وزارة الحج والعمرة تطبيق " اعتمرنا " لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع " تطبيق توكلنا " للتحقق من سلامة الحالة الصحية الطالب التصريح. لتحميل تطبيق اعتمرنا (هنا) مميزات اعتمرنا - استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وغيرها من الأماكن Advertisements - إمكانية إصدار تصريح للتابعين والمكفولين في طلب واحد - اختيار التاريخ والوقت المتاحين لأداء العمرة والذي يتم توفيره من قبل إدارة شؤون الحرمين مما يحقق التباعد الاجتماعي لسلامتك وسلامة المعتمرين - إرسال دعوة لصديق عن طريق تطبيق واتساب - رسالة نصية



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