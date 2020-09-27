السعودية اليوم / الشؤون الإسلاميّة في مكة المكرمة تُنظّم سلسلة محاضرات عن "أمهات المؤمنين"



مكة المكرمة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، سلسلة من المحاضرات بعنوان " أمهات المؤمنين " اعتبارًا من اليوم وحتى الرابع والعشرين من شهر صفر الجاري، في جامع الراجحي بحي النسيم بعد صلاة المغرب، وعبر البث المباشر في حساب الجامع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه السلسلة ضمن المحاضرات والبرامج والأنشطة التي يُنفّذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة الـمُكرّمة لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، والحث على الاقتداء بأمهات المؤمنين رضي الله عنهُنّ.

// انتهى //

12:36ت م

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