السعودية اليوم / "الأمن والإيمان" محاضرة علمية في وراخ بالباحة



الباحة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في وراخ بعد غدٍ، محاضرة بعنوان: "الأمن والإيمان"، وذلك بجامع الحيموم بعد صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة الباحة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

12:31ت م

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