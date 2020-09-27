السعودية اليوم / "فضل التوحيد وأهميته"محاضرة بالعرضية الجنوبية غداً



جدة 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ، بالعرضية الجنوبية غداً ، محاضرة دينية بعنوان "فضل التوحيد وأهميته"، وذلك بجامع عمر بن الخطاب .

وتأتي المحاضرة التي يقدمها أحمد بن محمد القرني ، وتُقام بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج الجمعية خلال العام الجاري لتبصير الناس بأمور دينهم .

// انتهى //

11:43ت م

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