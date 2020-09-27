السعودية اليوم/ سمو أمير الجوف يستقبل مدير التعليم والطلاب والطالبات



سكاكا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعديه، يرافقهم الطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية

واستعرض الغامدي لسمو أمير المنطقة البرامج والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومدارسها من البنين والبنات احتفاءً باليوم الوطني.

وقدم بعض الطلاب والطالبات كلماتٍ وقصائدَ وطنيةً معبرة أمام سموه .

وقدّم الغامدي درعا تذكاريا لسمو أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد الرشيدة.

// انتهى //

11:40ت م

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سكاكا 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومساعديه، يرافقهم الطلاب والطالبات بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية واستعرض الغامدي لسمو أمير المنطقة البرامج والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومدارسها من البنين والبنات احتفاءً باليوم الوطني.وقدم بعض الطلاب والطالبات كلماتٍ وقصائدَ وطنيةً معبرة أمام سموه .وقدّم الغامدي درعا تذكاريا لسمو أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف عن شكره للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل قيادة هذه البلاد الرشيدة.// انتهى //11:40ت م0035

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