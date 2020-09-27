السعودية اليوم / تسجيل 99 وفاة و7867 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 99 وفاة و7867 إصابة جديدة بفيروس

وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت لتصل إلى 20324 وفاة و1151438 إصابة، مشيرًا إلى شفاء 3068 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 943218. // انتهى //

11:37ت م

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موسكو 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واسسجّلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 99 وفاة و7867 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشار مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إلى أن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت لتصل إلى 20324 وفاة و1151438 إصابة، مشيرًا إلى شفاء 3068 حالة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 943218. // انتهى //11:37ت م0034

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