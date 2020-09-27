السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان



جيزان 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة نشاط للرياح السطحية ، تشمل محافظات الحرث ، و الداير بني مالك ، الريث ، والعارضة ، و العيدابي ، وفيفا ، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ ٧مساءً - بمشيئة الله -.

// انتهى //

11:25ت م

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