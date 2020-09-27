السعودية اليوم / "من التوطين إلى البناء" محاضرة عن بُعد بتنمية شرق نجران



نجران 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

نفذت جمعية التنمية الاجتماعية بشرق نجران أمس ، محاضرة عن بُعد بعنوان "من التوطين إلى البناء".

وتناولت المحاضرة الجوانب المشرقة من التاريخ التنموي المبكر الذي بدأه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله – بدءاً من مشروع توطين البادية فيما يسمى بالهجر التي تحولت لاحقاً إلى حواضر تنموية بارزة، وتوفير أسباب الأمن والاستقرار لقاطنيها من تعليم وصحة ومواصلات ، إضافةً إلى توفير الدعم المادي والمعنوي والمعدات الزراعية ومواد البناء ، وتقديم القروض وجلب المعلمين ونحوها ، لتشجيعهم على الاستقرار.

// انتهى //

11:17ت م

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