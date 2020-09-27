السعودية تبدأ تفعيل تطبيق "اعتمرنا" لراغبي العمرة

الأحد 27 سبتمبر 2020

في محاولة لتسهيل عودة مناسك العمرة بشكل تدريجي، خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.. تبدأ وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، الأحد، تفعيل تطبيق "اعتمرنا" لإتاحة السماح بتحميله للراغبين بالعمرة، ويمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ الأحد المقبل كمرحلة أولى بعدد 6 آلاف معتمر يوميا.



ويمكّن التطبيق الراغبين في زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة والصلاة في الحرمين الشريفين، من تنظيم أوقات أدائهم للنسك والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية، بما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على الصحة العامة، وسيكون تسجيل البيانات مرتبطا بتطبيق (توكلنا) بشكل مباشر.

وسيضمن التطبيق عددا من الإجراءات من بينها تقديم ما يضمن خلو المعتمر أو الزائر من فيروس كورونا، كما أنه يتيح اختيار الوقت المناسب واختيار الخدمات المصاحبة، مثل وسيلة المواصلات ونقاط التجمع ومركز الخدمات.

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وأوضحت وزارة الحج والعمرة آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي، وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة بالمسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.