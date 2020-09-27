شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» إتاحة «اعتمرنا» على الأندرويد خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إتاحة تحميل تطبيق "اعتمرنا" على الهواتف المحمولة المدعومة من قبل "الابل استور" للراغبين فى التسجيل لأداء العمرة، خلال الفترة المقبلة.

وعلمت "اليوم" أن خلال الساعات القادمة سيتم اتاحة التطبيق للأجهزة المحمولة والتي تدعم الاندرويد وذلك لاستخراج التصاريح بعدد ستة آلاف معتمر فى اليوم والذي يمكن من خلاله استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بدايةً من تاريخ 17 صفر 1442 هـ (الأحد المقبل 4 أكتوبر) كمرحلةٍ أولى".