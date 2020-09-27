شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة» إتاحة «اعتمرنا» على الأندرويد خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل
وعلمت "اليوم" أن خلال الساعات القادمة سيتم اتاحة التطبيق للأجهزة المحمولة والتي تدعم الاندرويد وذلك لاستخراج التصاريح بعدد ستة آلاف معتمر فى اليوم والذي يمكن من خلاله استخراج تصريح لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي بدايةً من تاريخ 17 صفر 1442 هـ (الأحد المقبل 4 أكتوبر) كمرحلةٍ أولى".
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