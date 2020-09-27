شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 161 ألف مستفيد لعيادات «تطمن» في عسير والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت عيادات " تطمن " في منطقة عسير أكثر من 161 ألف مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن؛ حيث يتم تقديم الخدمات من خلال 24 عيادة موزعة في المنطقة. يذكر أن عيادات " تطمن " مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، ومقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.

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