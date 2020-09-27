خيبة أمل جديدة لجمال بلماضي.. ودية المكسيك في خطر

فشل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تلبية طموحات جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الوطني والذي كان يُصر على إقامة مباراتين وديتين أمام مُنافسين أفريقيين، خلال معسكر "الخضر" المقبل في شهر أكتوبر/تشرين الأول.



وبالتالي، فإن منتخب الجزائر سيكتفي بخوض مباراة ودية وحيدة خلال معسكر أكتوبر المقبل أمام المكسيك، وهو اللقاء الذي لا يعد إقامته بالأمر المضمون.

وجاء توصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإقامة مُباراة ودية مع نظيره المكسيكي، ليربك حسابات جمال بلماضي، بإعتباره كان يريد لعب مباراتين وديتين مع منتخبين من داخل القارة السمراء، على اعتبار أنه سيستأنف في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

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ويرى بلماضي أن مواجهة منتخب المكسيك، ورغم إدراكه لقوته، لا يتناسب مع احتياجات "الخضر" في المرحلة الحالية، كونه كان يريد اللعب ضد فرق أفريقية، حتى يكون المنتخب الجزائري لائقا عند استئناف تصفيات القارة السمراء.

فضلا عن ذلك، فإن المباراة الودية ضد منتخب المكسيك تواجهها عقبة رئيسية، وهي أن الأخير يرغب في مواجهة الجزائر بهولندا، وهي الدولة التي سبقت وأعلمت الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برفضها لاستقبال "الخضر" على أراضيها.

وترفض هولندا خوض منتخب الجزائر لأي مباراة على أرضها في أكتوبر المقبل، بسبب تخوفها من احتمالية حدوث تجمعات لمشجعي "الخضر"، الأمر الذي قد يترتب عليه زيادة في تفشي فيروس كورونا المستجد بالبلاد.

يذكر أن منتخب الجزائر سيلعب مباراتين ضد زيمبابوي يومي 9 و17 نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من المجموعة الثامنة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، علما أن "الخضر" يتصدرون المجموعة برصيد 6 نقاط.