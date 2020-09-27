اخبار السعوديه

تداول تعلن توفير مدير علاقة خاص لتسوية التعاملات المتعلقة بالزكاة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم تداول تعلن توفير مدير علاقة خاص لتسوية التعاملات المتعلقة بالزكاة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-27

تداول تعلن توفير مدير علاقة خاص لتسوية التعاملات المتعلقة بالزكاة

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السوق المالية “تداول”، توفير مدير علاقة خاص للمساعدة في تسوية كافة التعاملات ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة.

Advertisements

وقالت تداول، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: دعماً وتسهيلاً لأعمال الشركات المدرجة، توفر الهيئة العامة للزكاة والدخل مدير علاقة خاص للمساعدة في تسوية كافة التعاملات ومتابعة جميع المهام المتعلقة بالزكاة والضرائب.

وأضافت تداول أنه يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن حوافز الإدراج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تداول تعلن توفير مدير علاقة خاص لتسوية التعاملات المتعلقة بالزكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا