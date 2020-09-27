2020-09-27

أرامكو تكتسح تصنيف فيتش عند A مع نظرة مستقبلية

متابعات الخليج 365 - الرياض

على الرغم من تأثير وباء كورونا على سوق النفط ، صنفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني عملاق النفط السعودية ” أرامكو ” عند مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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وأكدت وكالة فتيش للتصنيف الائتماني أن ملف الائتمان المستقل لأرامكو السعودية عند A .

وأشارت إلى وضع أرامكو القوي للغاية ، وأن تكاليف الرفع المالي والنفقات الرأسمالية الأولية أقل بكثر من شركات دولية وهي ميزة تناقسية هامة لدى أرامكو .



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